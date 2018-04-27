Бочковский возвращается. Как обвиняемый во взяточничестве председатель ГСЧС восстановился в должности

Восстановленного в должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергея Бочковского не пустили на рабочее место. Чиновника в сопровождении адвоката Игоря Федоренко внутрь здания не пропустила охрана ведомства. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Восстановленный председатель

Как пояснил Федоренко журналистам, его клиента восстановили в должности с момента увольнения, то есть с 25 марта 2015 года, и он должен был приступить к исполнению своих обязанностей с 9:00 27 апреля. Он также посоветовал действующему главе ГСЧС Николаю Чечеткину обращаться в суд.

Восстановленного судом председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского не пустили в здание ГСЧС, потому что ему не хватает соответствующего решения о допуске от правительства. Об этом сообщил представитель кадрового аппарата ГСЧС, пишет Укринформ. Представитель ГСЧС пояснил, что разрешением на допуск к административному зданию для Бочковского может быть только соответствующее решение правительства, а не судебное решение. Пока же такого распоряжения Кабмина нет, говорится в сообщении.

История ареста и преступления

Сергей Бочковский был назначен председателем ГСЧС в апреле 2014 года. В марте 2015 главу Бочковского и его помощника Стоицкого задержали прямо на заседании Кабмина. Их подозревали в организации преступных схем при закупке горючего по завышенным ценам. Позже в МВД сообщили об окончании досудебного расследования. Бочковскому инкриминируют вымогательство неправомерной выгоды, совершение служебных подлогов, злоупотребление властью с целью предоставления неправомерной выгоды лицу. Стоицкий занимал особое ответственное положение. Эти люди нанесли государству ущерб в более чем 6 млн гривен.

МВД обжаловало решение

Министерство внутренних дел Украины обжаловало решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров об увольнении Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Департамент коммуникации МВД.

"Расследование проведено Главным следственным управлением Национальной полиции полноценное, всестороннее и объективное. Решение административного суда о восстановлении Бочковского в должности руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке", - говорится в сообщении. В ведомстве также сообщили о том, что на действия судей окружного административного суда будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

Сам Бочковский ранее сообщил, что доволен решением суда и вскоре начнет процедуру обновления. Но это станет возможным после получения полного текста судебного решения и исполнительного листа из суда.

Также суд постановил немедленно выплатить Бочковскому компенсацию в размере 14 тыс. гривен - то есть среднемесячной зарплаты. О выплате компенсации за вынужденный прогул в течение трех лет можно будет говорить в случае, если проигравшая сторона не подаст на апелляцию, добавил Енич.

Новый глава

Сейчас у ГСЧС есть свой руководитель - это Николай Чечеткин. Комментируя ситуацию с возможным двоевластием в ГСЧС в случае восстановления на должности Бочковского, адвокат экс-чиновника Владимир Енич в эфире Радио НВ отметил, что эту проблему должен решить Кабинет министров Украины. С их стороны все необходимые действия будут выполнены.

Освобождение чиновника проходило в рамках закона, отметила в суде представитель Кабинета министров Ольга Станецкая.

"Мы считаем это унижением государственного органа, в котором он работал. Также мы считаем, что суд принял решение в соответствии с доказательствами", - отметила представитель Кабмина.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы пока не понимают, как будет решаться данная ситуация, рассказал в комментарии Радио НВ глава агентства Константин Ващенко. Специалисты только изучать вывод суда, добавил он.

Несмотря на решение суда о восстановлении Бочковского в должности, экс-чиновник остается обвиняемым по трем статьям Уголовного кодекса, рассказал в эфире Радио НВ представитель МВД Артем Шевченко. По его словам, работники правоохранительных органов собрали доказательства и считают их достаточными для вынесения обвинительного приговора суда в отношении него.

Апелляция на решение Окружного админсуда Киева может быть подана в течении 30 дней со дня вынесения приговора.