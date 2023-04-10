«Свадебный генерал». Нардеп Железняк раскритиковал руководителя Бюро экономической безопасности 10 апреля, 20:12 О намерении назначить Вадима Мельника главой БЭБ за месяц до конца конкурса на эту должность сообщил директор ООО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн и экс-глава Минфина Александр Данилюк (Фото:ГФС)

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в интервью Radio NV назвал главу Бюро экономической безопасности Вадима Мельника «свадебным генералом».

«Это полностью соответствует действительности. … Мельник, по моим ощущениям, свадебный генерал», — заявил Железняк Radio NV, комментируя заявление расследователя StateWatch Александра Леменова о том, что к Мельнику приставили двух человек заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

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Нардеп отметил, что при создании Бюро экономической безопасности хотели «убрать экономику от СБУ, полиции, ГБР, других органов» и «создать новый аналитический орган, в котором не будет ни налоговой милиции, ни СБУ, ни прокуроров, ни других».

«Сейчас Мельник – это экс-глава налоговой милиции, его первый заместитель – это экс-глава Сумской СБУ, до этого – всю жизнь в СБУ. Следующий заместитель – из прокурорской сферы. Все остальные – либо полиция, либо прокуроры, либо СБУ. Хотели как лучше, получилась Лада Приора», — рассказал он.

Кабмин назначил Мельника директором БЭБ 20 августа 2021 года. До этого он возглавлял Государственную фискальную службу.

Конкурсную комиссию возглавлял Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики и внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака. Кто победит, стало понятно за более чем месяц до конца конкурса. О намерении властей назначить на эту должность главу ГФС Мельника в середине июля 2021 года написал директор ООО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн, а также заявлял подававший документы на конкурс экс-глава Минфина Александр Данилюк.

Всего побороться за должность директора БЭБ хотело 59 человек. К участию в конкурсе было допущено 48 из них. Данилюк с подачи Милованова оказался одним из 11 недопущенных, поскольку его диплом по бизнес-администрированию Университета Индианы не прошел процедуру нострификации (признания) в Украине. После заседания комиссии Данилюк и Милованов эмоционально высказывались друг о друге на своих страницах в Facebook. На следующий день Данилюк ударил Милованова на праздновании дня рождения. Экс-министр финансов считает, что глава конкурсной комиссии выполнил указание от Офиса Президента снять его с конкурса. Милованов это опровергал и называл Данилюка «гопником».

К последнему этапу допустили 12 человек, в том числе Мельника, четырех сотрудников НАБУ, экс-регионала и члена Совета НБУ Василия Горбаля и нардепа от Слуги народа Юлию Яцик. По итогам конкурса комиссия предоставила Кабмину три кандидатуры по выбору: Мельника, Горбаля и прокурора Офиса генпрокурора Атиллу Ковчи. Вечером 20 августа на правительственном портале появились распоряжения Кабмина №976 и 977 от 20 августа об увольнении Мельника с должности главы Госфискальной службы и назначении директором БЭБ.

Журналист Юрий Бутусов сообщал, что назначение Мельника на должность руководителя Госфискальной службы поддерживал заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. В ходе собеседования на должность директора БЭБ Мельник сказал, что знаком с Татаровым со времен работы в налоговых органах при Януковиче, когда разрабатывалась новая редакция Уголовного процессуального кодекса (принята в 2012 году).

