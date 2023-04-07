«5 млрд грн государству никто не вернет». Что такое «черное» зерно и как устроены наглые схемы его экспорта — интервью NV с Железняком

7 апреля, 20:45
Эксклюзив NV
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Контейнер с пшеницей для Йемена в морском порту Черноморска, Одесская область. 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Контейнер с пшеницей для Йемена в морском порту Черноморска, Одесская область. 24 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Власта Лазур

На схемах с «черным» зерном Украина потеряла 5 млрд гривен. К такому выводу пришла Временная следственная комиссия, изучавшая проблему с осени прошлого года.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в интервью Radio NV объяснил, как возникла такая ситуация и можно ли ее решить.

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— Временная следственная комиссия предоставила предварительный вывод о кейсе о возможных нарушениях при экспорте зерна. Черное зерно, так еще его называют. Попрошу вас разложить все по полкам: что это за черное зерно, какое предварительное заключение вы обнародовали и какие варианты развития событий. И главное: готовы ли вы сейчас уже назвать каких-то людей, которые могут быть причастны к этим всем сделкам?

— Что такое черное зерно? Это экспортируемое зерно, за которое не было уплачено никаких налогов. Оно обычно выращено на государственных землях, арендуемых за наличные, или компаниями, связанными с председателем этого государственного предприятия, или украденные у государства. Или, к сожалению, есть случаи, когда вывезены из временно оккупированных территорий. Также достаточно распространена схема, когда выкупается у фермеров за деньги, которые нигде не учитываются.

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