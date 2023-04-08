Рахманин ответил, мог ли Баканов работать на ФСБ 8 апреля, 11:24 Экс-глава СБУ Иван Баканов был уволен в июле 2022 года (Фото:СБУ)

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV ответил на вопрос, мог ли уволенный в июле прошлого года экс-глава СБУ Иван Баканов работать на ФСБ.

«Если бы была доказана каким-то образом его причастность к работе на ФСБ, наверное, он был бы привлечен к уголовной ответственности. Я исхожу из здоровой жизненной логики и требований закона», — сказал Рахманин Radio NV.

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Нардеп подчеркнул, что, согласно заявлению правоохранительных органов, «вопросов с точки зрения нарушения уголовного законодательства у наших служб к Баканову нет».