Рахманин ответил, мог ли Баканов работать на ФСБ

8 апреля, 11:24
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Экс-глава СБУ Иван Баканов был уволен в июле 2022 года (Фото:СБУ)

Экс-глава СБУ Иван Баканов был уволен в июле 2022 года (Фото:СБУ)

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV ответил на вопрос, мог ли уволенный в июле прошлого года экс-глава СБУ Иван Баканов работать на ФСБ.

«Если бы была доказана каким-то образом его причастность к работе на ФСБ, наверное, он был бы привлечен к уголовной ответственности. Я исхожу из здоровой жизненной логики и требований закона», — сказал Рахманин Radio NV.

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Нардеп подчеркнул, что, согласно заявлению правоохранительных органов, «вопросов с точки зрения нарушения уголовного законодательства у наших служб к Баканову нет».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ КГБ Владимир Сивкович Государственное бюро расследований (ГБР) Сергей Рахманин Иван Баканов Олег Кулинич радио NV

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