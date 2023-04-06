ФСБшники и КГБшники руководили СБУ. Какие новые детали госизмен выяснили правоохранители и причастны ли Баканов и Зеленский? Интервью с Рахманиным 6 апреля, 20:34 Эксклюзив NV Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (Фото:Голос / goloszmin.org)

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование госизмены бывшего начальника ГУ СБУ в АР Крым Олега Кулинича.

В материалах следствия говорится, что он сотрудничал с ФСБ РФ под оперативным псевдонимом Котигорошко, а его куратором был бывший заместитель СНБО Владимир Сивкович — в прошлом офицер КГБ СССР.

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По заданию ФСБ, утверждает ГДБР, Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются в Москве, создали так называемый «политический офис», который должен контролировать деятельность влиятельных украинских политиков, должностных лиц и правоохранителей.

Кулинич, считают следователи, выполнял разведывательно-подрывную деятельность против Украины, шпионил, расставлял «своих людей» в разные государственные и правоохранительные органы, подстрекал граждан к государственной измене.

Подробности расследования случаев государственной измены в СБУ за время, когда ее возглавлял в частности друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов, Radio NV обсудило с Сергеем Рахманиным, членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.