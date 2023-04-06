ФСБшники и КГБшники руководили СБУ. Какие новые детали госизмен выяснили правоохранители и причастны ли Баканов и Зеленский? Интервью с Рахманиным

6 апреля, 20:34
Эксклюзив NV
Поделиться:
Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (Фото:Голос / goloszmin.org)

Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (Фото:Голос / goloszmin.org)

Автор: Алексей Тарасов

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование госизмены бывшего начальника ГУ СБУ в АР Крым Олега Кулинича.

В материалах следствия говорится, что он сотрудничал с ФСБ РФ под оперативным псевдонимом Котигорошко, а его куратором был бывший заместитель СНБО Владимир Сивкович — в прошлом офицер КГБ СССР.

Видео дня

По заданию ФСБ, утверждает ГДБР, Сивкович и бывший глава Администрации президента Украины Андрей Клюев, которые с 2014 года скрываются в Москве, создали так называемый «политический офис», который должен контролировать деятельность влиятельных украинских политиков, должностных лиц и правоохранителей.

Кулинич, считают следователи, выполнял разведывательно-подрывную деятельность против Украины, шпионил, расставлял «своих людей» в разные государственные и правоохранительные органы, подстрекал граждан к государственной измене.

Подробности расследования случаев государственной измены в СБУ за время, когда ее возглавлял в частности друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов, Radio NV обсудило с Сергеем Рахманиным, членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Теги:   Интервью NV Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ России КГБ Спецслужбы РФ Государственная измена Владимир Зеленский Агенты Кремля Сергей Рахманин Радио NV Иван Баканов Олег Кулинич Война России против Украины Андрей Наумов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X