Что делать с Бахмутом? Три авторитетных военных аналитика отвечают на острый вопрос войны

16 февраля, 06:48
Эксклюзив NV
Поделиться:
Бахмут остается самым горячим участком фронта (Фото:Iryna Rybakova / 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade via REUTERS)

Бахмут остается самым горячим участком фронта (Фото:Iryna Rybakova / 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade via REUTERS)

Автор: Светлана Угнива

После публикации в The Washington Post о целесообразности отступления от Бахмута NV провел экспертный опрос о том, смогут ли и дальше ВСУ удерживать город и стоит ли это делать.

На днях авторитетное издание The Washington Post со ссылкой на американских военных аналитиков написало, что одновременно защищать Бахмут, расходуя на это значительные ресурсы, и начинать весеннее контрнаступление для ВСУ нереальная задача. В то же время в Администрации президента США Джо Байдена считают деоккупацию территорий более важной задачей, а если Украина будет воевать повсюду, куда Россия посылает войска, это будет играть в пользу Москвы.

Видео дня

Также, по данным издания, в Белом доме уверены, что захват Россией Бахмута «не приведет к значительным стратегическим сдвигам на поле боя».

О том, что на самом деле происходит в Бахмуте, который уже несколько месяцев считается самым сложным пунктом по линии фронта, и смогут ли ВСУ удерживать его в дальнейшем, NV спросил трех авторитетных военных экспертов.

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express:

«Начнем с того, что американцы не заставляют нас отойи из Бахмута. Мы сейчас толкуем публикацию в издании WP, которое на самом деле является лишь одним из средств массовой информации. Официальная позиция США была высказана в частности на днях, когда Марк Милли [глава объединенного комитета начальников штабов США] сказал о том, что украинская сторона достаточно эффективно осуществляет оборону по всей линии фронта, включая Бахмут, где используется значительное количество артиллерии с обеих сторон. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал о том, что мы не советуем украинцам какие-либо действия, это дело украинской стороны.

Теги:   Славянск Краматорск Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Информационное Сопротивление. Оборона Дружковка Северодонецк Лисичанск Оккупант Наступление Фронт Агрессия РФ The Washington Post Бахмут Контрнаступление Попасная Валерий Залужный Война России против Украины Часов Яр Defense Express Игаль Левин Угледар новое наступление РФ силы обороны

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X