Что делать с Бахмутом? Три авторитетных военных аналитика отвечают на острый вопрос войны 16 февраля, 06:48 Эксклюзив NV Бахмут остается самым горячим участком фронта (Фото:Iryna Rybakova / 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade via REUTERS)

После публикации в The Washington Post о целесообразности отступления от Бахмута NV провел экспертный опрос о том, смогут ли и дальше ВСУ удерживать город и стоит ли это делать.

На днях авторитетное издание The Washington Post со ссылкой на американских военных аналитиков написало, что одновременно защищать Бахмут, расходуя на это значительные ресурсы, и начинать весеннее контрнаступление для ВСУ нереальная задача. В то же время в Администрации президента США Джо Байдена считают деоккупацию территорий более важной задачей, а если Украина будет воевать повсюду, куда Россия посылает войска, это будет играть в пользу Москвы.

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Также, по данным издания, в Белом доме уверены, что захват Россией Бахмута «не приведет к значительным стратегическим сдвигам на поле боя».

О том, что на самом деле происходит в Бахмуте, который уже несколько месяцев считается самым сложным пунктом по линии фронта, и смогут ли ВСУ удерживать его в дальнейшем, NV спросил трех авторитетных военных экспертов.

Сергей Згурец, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express:

«Начнем с того, что американцы не заставляют нас отойи из Бахмута. Мы сейчас толкуем публикацию в издании WP, которое на самом деле является лишь одним из средств массовой информации. Официальная позиция США была высказана в частности на днях, когда Марк Милли [глава объединенного комитета начальников штабов США] сказал о том, что украинская сторона достаточно эффективно осуществляет оборону по всей линии фронта, включая Бахмут, где используется значительное количество артиллерии с обеих сторон. А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал о том, что мы не советуем украинцам какие-либо действия, это дело украинской стороны.