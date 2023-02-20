«Не любой ценой». Зеленский заявил, что ВСУ будут удерживать Бахмут «пока это будет разумно» 20 февраля, 03:11 Разрушенный россиянами Бахмут Донецкой области (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут Донецкой области, но «не любой ценой».

Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Да, это не особо большой город. Собственно, как и многие другие на опустошенном россиянами Донбассе. Нам важно его защитить, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это будет разумно, россияне потом хотят продолжить до Краматорская и Славянская, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку", - заявил Зеленский.

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Он отметил, что кремлесский диктатор Владимир Путин пытается затянуть войну, но Украина настроена на короткую войну и победу.

"Чем быстрее она будет, тем меньше у нас будет жертв. В 2014 году конфликт заморозился, и это не пошло нам на пользу. Минские соглашения дали Путину время подготовиться к внезапному нападению в прошлом году, мы не попадем в ту же ловушку снова. Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы видим, что экономические санкции против Москвы - это большая помощь, они дают нам время и пространство для самоорганизации", - заявил президент.

