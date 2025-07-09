Сибига о рекордной атаке РФ: Российский террор подчеркивает насущную необходимость усилить нашу ПВО

Сибига отметил, что вместо мирных усилий, Россия за ночь выпустила рекордные почти 750 беспилотников и ракет по Украине (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Министра иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина имеет насущную потребность в укреплении противовоздушной обороны на фоне массированной атаки РФ в ночь на среду, 9 июля.

В соцсети Х Сибига отметил, что вместо мирных усилий, Россия за ночь выпустила рекордные почти 750 беспилотников и ракет по Украине.

«Этот рост террора подчеркивает настоятельную необходимость усилить нашу противовоздушную оборону, включая инвестирование в беспилотники-перехватчики, усилить давление на Россию и сократить ее доходы от нефти», — сообщил он.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ ночью применила рекордное количество средств для атаки на Украину — 741, в том числе 728 дронов, 7 крылатых ракет Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 711 БпЛА и сбила 7 ракет Х-101/Искандер-К.

Основной удар был направлен на Луцк.