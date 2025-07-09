Самый масштабный обстрел Луцка: спасатели ликвидировали пожары и показали фото последствий атаки РФ

В Луцке в результате масштабной российской атаки 9 июля возникли пожары (Фото: ГСЧС Волыни)

Спасатели ликвидировали пожары в Луцке, возникшие в результате российского ракетного удара ночью 9 июля, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Возгорания возникли на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города. Пострадавших нет, сообщила ГСЧС.

Фото: ГСЧС Волыни

На местах российских ударов работали более 50 спасателей, саперы, 11 единиц техники ГСЧС и другие службы экстренного реагирования.

Реклама

Фото: ГСЧС Волыни

Фото: ГСЧС Волыни

Фото: ГСЧС Волыни

Ранее 9 июля городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил о самой массовой воздушной атаке россиян на город с начала войны, возникли пожары. В Волынской ОВА сообщали об атаке 5 ракетами и около 50 дронами.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска атаковали Украину ночью рекордным количеством целей — 741, в том числе 728 дронами, 7 крылатыми ракетами Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистическими Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 711 БпЛА и сбила 7 ракет Х-101/Искандер-К.