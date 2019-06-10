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Анастасия Приходько идет на выборы с Батькивщиной

Сегодня, 17:21
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Анастасия Приходько идет на выборы с Батькивщиной - фото

Анастасия Приходько/Facebook

Певица решила идти в народные депутаты

Украинская певица Анастасия Приходько решила участвовать в парламентских выборах как кандидат от партии Батькивщина.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Дорогие друзья, мне очень приятно, что я могу снова обратиться к вам. Сегодня был съезд партии Батькивщина, где мы смогли увидеть первую пятерку списка. Я выбрала для себя немного другой путь. Я хочу пойти по мажоритарному округу. Я хочу честно попасть в парламент», — сказала певица.

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Приходько пока не сообщила в каком именно округе будет баллотироваться, но пообещала рассказать после регистрации.

Напомним, что партия Батькивщина на своем съезде в Киеве представила первую пятерку предвыборного списка на выборах в Верховную Раду.

Теги:   Батькивщина Досрочные выборы в ВР Певица

Спецтема   Выборы в Раду

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