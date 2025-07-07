Кабмин не согласовал назначение Цывинского директором БЭБ и призвал комиссию «повторно подать кандидатуры»

В Кабмине обратились к Комиссии по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать кандидатуры (Фото: lvduvs.edu.ua)

Кабмин отклонил решение Комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины о назначении на должность директора ведомства Александра Цивинского и постановил повторно провести конкурс.

Об этом 7 июля сообщил Telegram-канал Уряд online.

«Правительством также были изучены дополнительные материалы, предоставленные, в частности, Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности», — говорится в сообщении.

Члены Кабмина единогласно приняли решение обратиться к Комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины — с предложением повторно представить не более двух кандидатур, которые «будут соответствовать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности».

Как ранее сообщал Центр противодействия коррупции, во время заседания комиссии по избранию директора БЭБ стало известно о письме от СБУ, в котором говорилось, что несколько кандидатов имеют родственников с паспортами РФ, в том числе и Александр Цивинский.

При этом он неоднократно заявлял, что с отцом, проживающим в стране-агрессора РФ, не общается годами. Кроме того, как детектив НАБУ Цивинский ранее проходил все проверки для получения доступа к гостайнам, уточняли в ЦПК.

Данное решение правительства жестко раскритиковал первый заместитель председателя Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Ярослав Железняк.

«Это чистая манипуляция и срывает наши обязательства по МВФ и ЕС. (…) У меня нет слов, кроме того, что это чистое преступление, и я надеюсь, что когда-нибудь все, кто за это проголосовал на заседании правительства, понесут прямую уголовную ответственность за это», — написал он в своем Telegram-канале.

25 июня стало известно, что детектив НАБУ и со-руководитель спецоперации Чистый город Александр Цивинский победил в открытом конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Кандидатуру Цивинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.

Александр Цивинский является руководителем третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения НАБУ. Свою карьеру он начал в правоохранительных органах, а с момента создания НАБУ вошел в первую группу ведомства, которая состояла из 70 детективов. В своей анкете отмечал, что не имеет партийной принадлежности.