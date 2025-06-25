Александр Цывинский станет главой Бюро экономической безопасности

25 июня, 00:20
Поделиться:
БЭБ (Фото: esbu.gov.ua/)

БЭБ (Фото: esbu.gov.ua/)

Детектив НАБУ и соруководитель спецоперации Чистый город Александр Цивинский победил в открытом конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

О результатах голосования стало известно из прямой трансляции заседания конкурсной комиссии.

Кандидатуру Цивинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.

Реклама

Согласно законодательству, в случае равного количества голосов решающими являются голоса международных экспертов. Таким образом, именно Александр Цывинский был определен победителем конкурса. Согласно процедуре, правительство имеет до 10 дней для официального утверждения его кандидатуры. Заседание Кабинета Министров Украины, на котором могут принять это решение, запланировано на 25 июня.

Александр Цивинский является руководителем третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения НАБУ. Свою карьеру он начал в правоохранительных органах, а с момента создания НАБУ вошел в первую группу из 70 детективов. В своей анкете отмечал, что не имеет партийной принадлежности.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Бюро экономической безопасности

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies