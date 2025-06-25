Александр Цывинский станет главой Бюро экономической безопасности

О результатах голосования стало известно из прямой трансляции заседания конкурсной комиссии.

Кандидатуру Цивинского поддержали три представителя международных организаций, которые входят в состав комиссии. Его соперники — детектив НАБУ Михаил Буртов и кандидат Олег Борисенко — получили голоса от правительственной части комиссии, однако этого было недостаточно для победы.

Согласно законодательству, в случае равного количества голосов решающими являются голоса международных экспертов. Таким образом, именно Александр Цывинский был определен победителем конкурса. Согласно процедуре, правительство имеет до 10 дней для официального утверждения его кандидатуры. Заседание Кабинета Министров Украины, на котором могут принять это решение, запланировано на 25 июня.

Александр Цивинский является руководителем третьего подразделения детективов Второго Главного подразделения НАБУ. Свою карьеру он начал в правоохранительных органах, а с момента создания НАБУ вошел в первую группу из 70 детективов. В своей анкете отмечал, что не имеет партийной принадлежности.