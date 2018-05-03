Луценко объяснил задержку в расследовании дела Манафорта

Юрий Луценко сообщил, что американские спецслужбы не предоставили информацию о расследовании

Отвечая на вопрос издания Reuters о ходе расследования в Украине по делу Пола Манафорта, бывшего главы президентской кампании Дональда Трампа, генеральный прокурор Юрий Луценко сказал, что весной Федеральное бюро расследований (ФБР) начало собственное расследование и не могло предоставить информацию на том этапе.

В Украине расследуют четыре дела, в которых фигурирует Манафорт. Первое касается консультаций для экс-президента Виктора Януковича и его Партии регионов, а также их оплаты. Второе касалось бывшего главы комитета Верховной Рады по внешним связям Виталия Калюжного, который подписал 9 из 22 указов партии о выплате на сумму $12,5 млн предназначенных Манафорту. Два других дела рассматривали относительно юридической компании Skadden Arps. Она с участием Манафорта составила доклад в доказательство "вины" главного политического соперника Януковича Юлии Тимошенко.

Издание New York Times писало, что Украина преднамеренно блокирует расследование дела Манафорта, чтобы не портить отношения с Трампом.

"Мяч находится на стороне США... [мы] не можем завершить наше расследование без их результатов, потому что нам нужна информация", - сказал Луценко Reuters.

В ноябре начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк сообщил агентству Reuters, что Украина направила запросы в 2014 и 2015 годах на вопросы представителей юридической фирмы и Манафорту по двум случаев злоупотребления государственными средствами.

В США Манафорта обвинили в заговоре против США и в отмывании денег, а также признали провальность его работы как иностранного агента через лоббирование интересов пророссийской власти в Украине.