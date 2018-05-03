В ГПУ прокомментировали статью в New York Times о Манафорте и сотрудничестве с Украиной

Заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин прокомментировал на своей странице в Facebook статью New York Times по делу экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. В ней, в частности, говорилось, что о Манафорте боятся говорить в Украине, чтобы не потерять расположение США.

ФБР обвиняет Манафорта в том, что он не уплатил налоги с денег, полученных от экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения за лоббирование их интересов в США.

NYT писала, что Украина не предоставляет помощь в расследовании дела Манафорта, чтобы не испортить отношения с Трампом.

"Откровенно удивлен последней публикацией в Нью-Йорк таймс относительно приостановки сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по Манафорту. Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибке в переводе (lost in translation), поскольку ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идет", - комментирует Енин.

Он называет возвращенные из США в Украину более 600 тыс. долларов свидетельством того, что запретов на международно-правовой помощи между этими странами существовать не может.

Заместитель генпрокурора отметил, что американские правоохранители не обращались в украинские органы.

"Ни ФБР, ни Мюллер в ГПУ с такими запросами о правовой помощи в связи с делом Манафорта не обращались. То есть и "запрещать" не было что в принципе", - отметил Евгений Енин.

Народный депутат Украины Владимир Арьев, чья фамилия также упоминалась в статье, прокомментировал материал, назвав свой комментарий для New York Times "выдернутым" из контекста.

"Когда журналист Эндрю Крамер спросил меня, знаю ли я что-то о том, что остановлено расследования в Украине по Манафорту, и известно ли мне, обращалась к украинским правоохранителям американская сторона, я ответил буквально: "Мне доподлинно неизвестно, обращались ли американские коллеги к украинским. Могу предположить, что через имеющуюся в стране ситуацию, Украина избегает всех моментов, которые могут раздражать американскую администрацию, но если американские следователи обратятся к украинским, то украинская сторона сделает все необходимое в соответствии с существующими двусторонними соглашениями"", - пояснил Арьев.

Нардеп отметил, что настаивал на неразрывности фразы в разговоре с журналистом.

"Другое мнение я изложил так:" Не исключено, что дело Манафорта могло оказаться в долгом ящике, но, главным образом потому, что у нас просто не хватает следователей, которые могли бы качественно справиться с делами такого уровня сложности"".

Владимир Арьев рассказал, что обратился к изданию с просьбой скорректировать первую цитату и получил положительный ответ.