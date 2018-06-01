Журналиста Бабченко охраняет СБУ

Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что Служба безопасности Украины обеспечивает охрану журналисту Аркадию Бабченко, на которого готовилось покушение.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Гелетей также высоко оценил спецоперацию украинской спецслужбы по выявлению и раскрытию подготовки покушения на журналиста и теракта.

"Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде. А вот для поимки основного заказчика надо было выезжать в Россию", - подчеркнул он.

Вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

СБУ задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г". Впоследствии стало известно, что это владелец ООО Украинско-немецкого совместного предприятия (единственной частной оружейной компании) в стране Шмайсер Борис Герман.

По данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО Алексею Цымбалюку $ 30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

СБУ объяснила, что спецоперация по инсценировке была предусмотрена законодательством, а собранные таким образом доказательства признает Европейский суд по правам человека.