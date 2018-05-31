Грим, скорая и морг. Бабченко рассказал подробности своего "убийства"

Бабченко подчеркнул, что речь идет не о фейке, а о спецоперации по предотвращению реального убийства

Аркадий Бабченко рассказал подробности спецоперации украинских правоохранителей, благодаря которой удалось предотвратить его убийство.

По словам российского журналиста, когда ему предложили инсценировать смерть, чтобы выйти на организатора и заказчика преступления, то он не сразу на это согласился.

"Мне хотелось сказать нет, когда предложили участие в операции. Хотелось собрать шмотки и исчезнуть где-то на Северном полюсе. Но это было невозможно, поэтому пришлось работать", - рассказал Бабченко корреспонденту Би-би-си Джону Фишеру.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о фейке, а о спецоперации по предотвращению реального убийства.

"Когда тебе показывают все твои документы, документы жены, фото дома, такие фото, которые были только в российском паспортном столе, ты не задаешься вопросом, не фейк ли это. Ты думаешь о том, как выжить", - пояснил Бабченко.

Как рассказал журналист, подготовка к операции шла месяц.

"Когда решили, что делаем в этот день, пришел гример. Мы тренировались падать. Меня загримировали. Кровь была натуральная. Все было по-настоящему. Жена позвонила в полицию и скорую помощь. Приехал наряд и врачи. Меня положили на носилки, спустили в карету. Легенда была, что я еще живой", - сообщил он.

Бабченко также добавил, что его супруга была в курсе спецоперации.

"Мы отъехали, потом я "умер". Скорая сообщила о факте моей смерти. После этого меня отвезли в морг. Пока ворота не закрылись, в морге я изображал мертвого. В морге завели в комнату санитара, там я воскрес, снял футболку и умылся. Включил телевизор и сел смотреть новости о моем "убийстве". После этого меня отвезли в безопасное место. Закончилось все только в пять утра", - отметил он.

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При этом, отвечая на вопрос, не боится ли он за свою репутацию журналиста, Бабченко ответил иронично.

"Когда к вам придут и скажут, вот заказ на твое убийство, вы займете гордую позу и скажете: я думаю о репутации СМИ, пусть меня убьют! Вперед!", - заявил он.

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Согласно легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

По ее завершению Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г".

Согласно данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО $30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

В свою очередь организатора завербовали российские спецслужбы.

При этом он планировал осуществить в Украине еще 30 убийств.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.