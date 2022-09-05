Жители Кривого Рога сообщают о взрывах в районе города. В облсовете подтвердили два ракетных удара

5 сентября, 20:31
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Фото последствий ракетных ударов (Фото:Первый городской/Telegram)

Фото последствий ракетных ударов (Фото:Первый городской/Telegram)

Войска РФ приблизительно в 19:00 в понедельник, 5 сентября, нанесли два ракетных удара по Криворожскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.

«Вечером, примерно в 19 часов, враг нанес два ракетных удара по Криворожскому району», — пишет он.

Видео дня

Местные Telegram-каналы публикуют видео последствий российских ударов возле города. В момент взрывов воздушная тревога в области не была объявлена.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что РФ выпустила по Украине с начала войны 3,5 тысячи ракет.

Глава Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов утверждал, что противовоздушная оборона Украины сейчас способна сбивать от 50 до 70% российских ракет.

https://www.youtube.com/embed/xgR0DZg71wM
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Обстрел Ракеты Войска РФ Криворожский район

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