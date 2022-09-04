ПВО Украины сбивает до 70% вражеских ракет — генерал-майор

4 сентября, 11:45
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ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com)

Противовоздушная оборона Украины сейчас способна сбивать от 50 до 70% российских ракет.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью Армия Inform.

«Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями», — сказал Жирнов.

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Он отметил, что сегодня Украина не может обеспечить 100% эффективность действий ПВО из-за недостаточного количества средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.

«В основном это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО», — отметил генерал-майор.

По его словам, пока у противника есть ракетное и авиационное оружие, будет существовать угроза нанесения ракетно-авиационных ударов.

«Хотя можно констатировать, что в настоящее время противник не может использовать свое авиационное оружие безнаказанно, а также не может обеспечить эффективность своих ракетных ударов», — подчеркнул Жирнов.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Ракеты ПВО Война России против Украины

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