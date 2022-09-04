В СтратКоме обнародовали информацию о количестве ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны

4 сентября, 12:06
Поделиться:
3,5 тысяч ракет Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

3,5 тысяч ракет Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что РФ выпустила по Украине с начала войны 3,5 тысячи ракет.

Такие данные обнародовало Управление СтратКом ВСУ в Telegram.

По словам министра, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны.

Видео дня

Читайте также:

ПВО (Фото:2.bp.blogspot.com) ПВО Украины сбивает до 70% вражеских ракет — генерал-майор

«Около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждаются в разминировании», — добавил он.

При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более 2 тысяч авиабомб.

"Последствия рашистских обстрелов для экологии Украины мы будем ощущать не одно десятилетие", - говорится в публикации.

https://www.youtube.com/embed/nY5xjFbeS0o
Редактор: Дарья Балагурчик

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Ракеты Руслан Стрелец Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X