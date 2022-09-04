В СтратКоме обнародовали информацию о количестве ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны 4 сентября, 12:06 3,5 тысяч ракет Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что РФ выпустила по Украине с начала войны 3,5 тысячи ракет.

Такие данные обнародовало Управление СтратКом ВСУ в Telegram.

По словам министра, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны.

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«Около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждаются в разминировании», — добавил он.

При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более 2 тысяч авиабомб.

"Последствия рашистских обстрелов для экологии Украины мы будем ощущать не одно десятилетие", - говорится в публикации.

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