МИД Украины назвал юридически ничтожными планы «ЛНР» провести «референдум о присоединении к РФ» 27 марта, 15:36 Цей матеріал також доступний українською В МИД подчеркнули, что результаты псевдореферендума никто не признает (Фото:zn.ua)

Планы Кремля провести на оккупированной территории Луганской области так называемый референдум о присоединении к РФ являются с юридической точки зрения ничтожными.

Об этом сообщил НВ спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Таким образом он прокомментировал слова главаря прокремлевской террористической организации «ЛНР» Леонида Пасечника, который допустил проведение псевдореферендума уже в ближайшее время.

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«Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не имеют правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит его падение в пропасть глобальной изоляции», — подчеркнул представитель МИД.