МИД Украины назвал юридически ничтожными планы «ЛНР» провести «референдум о присоединении к РФ»
В МИД подчеркнули, что результаты псевдореферендума никто не признает (Фото:zn.ua)
Планы Кремля провести на оккупированной территории Луганской области так называемый референдум о присоединении к РФ являются с юридической точки зрения ничтожными.
Об этом сообщил НВ спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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Таким образом он прокомментировал слова главаря прокремлевской террористической организации «ЛНР» Леонида Пасечника, который допустил проведение псевдореферендума уже в ближайшее время.
«Любые фейковые референдумы на временно оккупированных территориях юридически ничтожны и не имеют правовых последствий. Ни одна страна мира не признает насильственное изменение международно признанных границ нашего государства. Россия получит еще более решительный ответ международного сообщества, который ускорит его падение в пропасть глобальной изоляции», — подчеркнул представитель МИД.