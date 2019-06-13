Спастись от солнца. 10 способов пережить жару Сегодня, 12:57 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Guydudka via Pixabay Медики советуют летом перейти на фрукты Guydudka via Pixabay

Первые недели лета принесли в Украину настоящую жару — в большинстве регионов температура воздуха днем превышает +30°.

По прогнозам украинского Гидрометцентра, такая погода продержится и в ближайшие дни.



НВ собрало наиболее эффективные советы, которые помогут пережить изнуряющую жару — в том числе рекомендации Министерства здравоохранения и и.о. министра Ульяны Супрун.

1. Пейте больше воды

В жару поддерживать водный баланс важно независимо от того, насколько вы активны. Потери могут достигать 1−1,5 л в час. Не стоит дожидаться ощущения жажды: пейте постоянно маленькими порциями. Особенно это касается детей, которые быстрее теряют влагу и для которых обезвоживание более критично.

Не стоит пить в жару жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или много сахара

Не стоит пить в жару жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь фактически они приводят к потере большего количества жидкости. Кроме того, следует избегать слишком холодных напитков, поскольку они могут вызвать спазмы желудка.

Людям, которые по состоянию здоровья ограничены в количестве употребления воды в сутки, стоит посоветоваться с врачом. Это может касаться тех, кто придерживается диеты с низким содержанием соли, страдает диабетом, имеет повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания.

2. Выбирайте одежду из натуральных тканей

Это касается и детей, и взрослых. Лучшую защиту в жару даст одежда из легких хлопчатобумажных тканей, коттона, льна.

Она позволит коже «дышать», одновременно защищая ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Лучше, чтобы одежда была светлых цветов, свободной и легкой. Именно закрытая легкая одежда из натуральной ткани (а также специальная спортивная одежда, не пропускающая ультрафиолет) лучше спасет вас от солнечных ожогов и перегрева, чем обнаженная кожа. Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов, указывает Ульяна Супрун.

3. Избегайте солнца в самые жаркие часы

В жаркие дни медики советуют по возможности меньше находиться на солнце, особенно в период с 10 до 16 часов.

«Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться. По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером. Если дома нет кондиционера — зайдите в кондиционированные общественные помещения — даже несколько часов, проведенных в охлажденном помещении, могут помочь вашему телу адаптироваться к жаре на улице», — советует Центр общественного здоровья Минздрава.

При этом следует остерегаться резкого перепада температур между температурой на улице и в помещении, где работает кондиционер.

Если вы можете им управлять, снижайте температуру постепенно. Резкое переохлаждение может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме.

4. Пользуйтесь солнцезащитным кремом правильно

Медики категоричны: загорать вредно, а тем более в жару. Это грозит нашей коже образованием морщин, сухостью, ожогами и развитием онкологических заболеваний.

Зато солнцезащитный крем, который мы обычно покупаем для пребывания на пляже, в жаркие дни следует наносить каждый раз выходя на улицу. При этом Ульяна Супрун рекомендует помнить о ряде важных правил его использования:

Пользуйтесь солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Не стоит искать крем с максимальной защитой: крем с SPF 30 блокирует или отражает 97% лучей, а SPF50 — 98%.

Проверяйте срок годности солнцезащитного крема.

Помните о правиле чайной ложки — крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела. Большинство людей наносят слишком мало средства. Два часа на пляже требуют 35 мл крема.

Выбирайте средство, не содержащее парабенов — они увеличивают вероятность закрытия пор на коже и образования комедонов и акне.

Лучшим компонентом, защищающим от солнца, является оксид цинка. Однако такие кремы, как правило, густые и жирные, и напоминают белила. Кремы с компонентами, поглощающими ультрафиолет, удобнее в использовании, хотя и не так надежны.

Если вы весь день на солнце, обновляйте крем каждые 2 часа.

5. Замедлите темп

Во время жары есть смысл уменьшить объем физических упражнений и нагрузок.

Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте физические упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость.

6. Откажитесь от тяжелой пищи

Жара — время есть овощи и фрукты, напоминает Ульяна Супрун. Употребление горячей и тяжелой (жирной) пищи создает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела, поэтому от таких блюд в жаркие дни стоит отказаться.

К тому же, если вы будете как можно меньше использовать кухонную плиту и духовку в самые горячие дни лета, то сможете поддерживать прохладную температуру в доме.

Если же вы получили солнечные ожоги, стоит употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноидами: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Их нутриенты помогут восстановиться после ожога.

7. Не забывайте о головных уборах

Шляпы и очки должны стать обязательными спутниками в жаркие солнечные дни.

Наибольший уровень защиты обеспечивают головные уборы, защищающие от солнечных лучей не только верхнюю часть головы, но и уши и шею — то есть шляпы с широкими полями.

Если позволяют обстоятельства, можно смочить водой кепку или завязать на шее смоченный водой платок — это поможет избежать солнечного удара.

8. Охлаждайте кожу

Во время жары можно использовать несколько простых способов помочь телу остыть. Так, можно использовать маленький пульверизатор, из которого распылять воду на волосы, одежду, конечности.

Аналогичный эффект может дать погружение рук и ног в прохладную воду на 30−60 секунд, умывание лица. На некоторое время вы почувствуете свежесть.

9. Закройте жалюзи

Значительная часть тепла заходит в комнату вместе со светом. Если хотите охладить помещение или сохранить в нем прохладу в течение дня, держите закрытыми жалюзи или шторы.

10. Помните о мифах относительно способов охлаждения

Чтобы почувствовать прохладу, нам следует охладить кожу, а не желудок. Поэтому попытки спастись в жару мороженым или ледяной водой не являются эффективными.

«Приятные ощущения от мороженого связаны прежде всего с его вкусом. А свежесть от льда или холодной воды — с действием холода на рецепторы ротовой полости и избавлением нас от ощущения жажды», — напоминает Супрун.

Лучший и самый действенный способ остыть в жару — принять прохладный душ

Лучший и самый действенный способ остыть в жару — принять прохладный душ или ванну.

Если же такой возможности в конкретный момент нет, лучше пить много прохладной (не ледяной) воды.

Помочь коже охладиться посредством потоотделения можно с помощью метода, который используют в тропических и пустынных регионах мира. Там употребляют много горячего чая, который заставляет организм чрезмерно потеть. Однако такой способ действует только при определенных условиях. «Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу. Во влажные или совершенно безветренные дни, или когда вас много одежды, этот трюк с чаем или теплой водой может не сработать», — напоминает Супрун.