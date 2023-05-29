Буданов об обстреле Киева баллистическими ракетами: Наш ответ не заставит себя ждать 29 мая, 16:06 Кирилл Буданов (Фото:Скриншот видео ГУР Минобороны/Telegram)

Украина вскоре ответит на российский массированный обстрел Киева баллистическими ракетами, сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

«Все те, кто в России до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить ― это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу», ― заявил глава военной разведки во время видеообращения после российского обстрела столицы днем 29 мая.

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Буданов подчеркнул, что очередная попытка террористических действий России еще раз потерпела поражение.

«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидите», ― подчеркнул он.

Днем, 29 мая, Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Страна-террорист атаковала Украину 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.