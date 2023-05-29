Дневная атака РФ на Киев. В столице работал ЗРК Patriot — Игнат 29 мая, 16:25 Российская атака на Киев, 29 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 29 мая, в Киеве работал американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, если в столице сбили российские ракеты Искандер-М, то можно сделать вывод, что по этим баллистическим целям работал Patriot.

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Игнат рассказал, что все маршруты оккупантам давно известны. Они хотят усложнить работу украинской ПВО. В настоящее время захватчики начали активно использовать управляемые авиабомбы и С-300.

Россия атаковала Украину в понедельник днем, 29 мая, 11 баллистическими и крылатыми ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все над Киевом и областью.

Россия нанесла второй массированный удар по Киеву за сутки и 16-й за май. Власти сообщили, что во время дневной атаки обломки ракет упали в нескольких районах столицы. Также, по словам мэра Виталия Кличко, госпитализировали одного человека.

В ночь на 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе, запущенных Россией. В районе Киева сбили более 40 воздушных целей.