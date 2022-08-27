Украина должна выйти на объем экспорта зерна по морю 3 млн тонн ежемесячно — Зеленский 27 августа, 01:25 Погрузка украинского зерна в Одессе (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ставит перед собой цель выйти на уровень в три миллиона тонн ежемесячно во время экспорта зерна.

«Сегодня можем сделать и первые выводы о спасении многих стран, многих народов от продовольственного кризиса, который Россия так хотела обострить до реального голода. Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов — Черноморска, Одессы и Южного — экспортировали первый из 24 февраля миллион тонн агропродукции. Это победа», — заявил Зеленский.

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Глава государства считает, что экспорт украинского зерна позволит не допустить хаос на рынке и снимет вопрос продовольственного кризиса.



В данный момент уже 44 судна с украинской агропродукцией отправлены в 15 стран мира. Есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку.

«Важно и то, чтобы и в нашем обществе отдавали себе отчет: этот экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан — это сотни тысяч рабочих мест, дает доходы для украинских компаний, к нашему бюджета и, что очень важно, дает средства для посевной в следующем году», — заявил президент.

В Стамбуле 22 июля с участием ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна и другой агропродукции из трех украинских портов — Черноморск, Одесса и Южный.

В целом Украине необходимо экспортировать до 20 млн тонн прошлогоднего урожая. По оценкам Мининфраструктуры три одесских порта могут экспортировать «зерновым коридором» ежемесячно до 3 млн т агропродукции.

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