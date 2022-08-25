Оккупанты вывезли в РФ весь урожай зерна, который собрал крупнейший агрохолдинг Луганской области — Гайдай

25 августа, 13:57
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Оккупанты захватили агропредприятия Луганской области и вывозят урожай в РФ (Фото:Sebastian Klein/Unsplash)

Оккупанты захватили агропредприятия Луганской области и вывозят урожай в РФ (Фото:Sebastian Klein/Unsplash)

Оккупанты вывезли в РФ весь собранный урожай зерна крупнейшего агрохолдинга Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, в РФ вывезли все 200 тысяч тонн собранного урожая.

«В Агротоне на начало года оставалось 20 тысяч тонн урожая прошлого года. Сейчас на полях агрофирмы на территории Луганской области собрано еще 200 тысяч тонн, однако все это вывезено на Россию. Аналогичная ситуация и с продукцией Нибулона — украдено все», — отметил он.

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Гайдай рассказал, что на данный момент аграрии Луганской области сотрудничают с международными организациями, которые могут отследить полный маршрут перевозки украденного зерна.

Соответствующая информация будет передана в международные суды.

Он добавил, что на захваченных территориях почти нечем возделывать землю и убирать урожай, потому что всю новую технику россияне вывезли. У Агротона забрали 40 единиц автомобильного транспорта.

По информации аграриев, вынужденных остаться на оккупированной территории, ситуация в сельском хозяйстве региона приближается к катастрофической.

Страна-агрессор Россия пять месяцев войны против Украины умышленно блокировала украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствовала экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

Оккупанты до сих пор вывозят краденное украинское зерно с захваченных после 24 февраля территорий.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Зерно Война России против Украины

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