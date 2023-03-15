День добровольца. Зеленский вручил награды сотням людей

15 марта, 01:46
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В День украинского добровольца, 14 марта, президент Владимир Зеленский вручил государственные награды 363 людям, 47 — посмертно.

«Имел честь вручить государственные награды нашим воинам, их родным в честь Дня украинского добровольца: маме Героя Украины Александра Мациевского, отцу и жене Героя Украины Тараса Бобанича, мужчинам и женщинам, защищающим наше государство», — заявил президент.

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Он отдельно поблагодарил за шеврон погибшего Да Винчи, который передала ему невеста Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова.

«Хочу отдельно поблагодарить за этот шеврон Да Винчи, Героя Украины Дмитрия Коцюбайло, который мне передала сегодня Алина Михайлова; и еще один шеврон, который ребята передали на церемонии. Это честь для меня. Спасибо вам», — заявил президент.

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14 марта в Украине отмечается День добровольца — праздник, установленный для чествования участников добровольческих формирований, борющихся за свою страну в борьбе с войсками РФ.

Этот день считается датой рождения украинского добровольческого движения, поскольку в этот день в 2014 году первые 500 добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах для формирования первого добровольческого батальона.

https://www.youtube.com/embed/FJpC-thnfyg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Добровольцы Война в Украине Владимир Зеленский День добровольца Война России против Украины

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