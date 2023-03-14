«По зову сердца ради победы». Зеленский и Залужный сделали заявления в День добровольца 14 марта, 10:53 14 марта в Украине отмечают День добровольца (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили украинцев с Днем добровольца.

«В прошлом — люди разных профессий с разным жизненным путем и историей. Сейчас — героические воины. И обязательно придет время — станут украинскими победителями», — написал в своем Telegram украинский президент.

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Зеленский отметил, что Украина благодарна каждому и каждой, кто почувствовал, что пора стать воином.

«Украина гордится всеми, кто одерживает победу для нашего государства. Украина всегда будет помнить всех своих героев, отдавших жизнь за свободу. Слава украинским добровольцам! Слава Украине!» — резюмировал он.

Залужный назвал всех украинцев «нацией добровольцев» — и тех, кто сражается за свою страну на передовой, а также тех, кто находится в тылу.

«Украинцы демонстрируют всему миру, что значит быть добровольцем. В первую очередь, в героических боях на передовой. В круглосуточном волонтерском труде. Помощью в тылу. По зову сердца ради победы. Враг хочет нас сломать, но нация добровольцев — непобедима. Сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость», — подчеркнул он.

14 марта в Украине отмечается День добровольца — праздник, установленный для чествования участников добровольческих формирований, которые сражаются за свою страну в борьбе с войсками РФ.

Этот день считают датой зарождения украинского добровольческого движения, так как в этот день в 2014 году первые 500 добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новых Петровцах для формирования первого добровольческого батальона.