Почти 100 тысяч добровольцев пришли в терроборону сразу после вторжения России — Маляр 14 марта, 22:16 Боец территориальной обороны (Фото:mil.gov.ua)

В первые недели полномасштабного российского вторжения почти 100 тысяч добровольцев вступили в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Характерная украинская черта — у нас сегодня в окопах доктора наук, фермеры, профессиональные военные, певцы, люди творческих, интеллектуальных профессий, айтишники. Это говорит о специфике украинского народа», — подчеркнула она.

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Маляр напомнила, что в марте 2014 первый отряд добровольцев отправился с Майдана на фронт.

«Сегодня у нас есть история, когда добровольцы уже второй волной отправлялись на фронт. Это февраль 2022 года. В первые недели широкомасштабного вторжения почти сто тысяч добровольцев пришли в Территориальную оборону, которая является составной частью Вооруженных сил Украины», — отметила она.

Маляр отметила, что сегодня в Украине нет слабого пола, потому что весь украинский народ работает на победу.

«Украинцы, которые пошли в армию добровольцами, фактически стали профессиональными военными. Они противостоят мощному врагу так, что враг не может реализовать свои замыслы и цели», — подчеркнула она.

Каждый год 14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца. Памятная дата установлена Верховной Радой в 2017 году, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

