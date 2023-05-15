Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Еще немного — и будем готовы. Секретов от друзей Украины нет, есть от соседей

15 мая, 14:22
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Владимир Зеленский (Фото:INA FASSBENDER/Pool via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:INA FASSBENDER/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретов по поводу предстоящего контрнаступления ВСУ «от наших друзей нет», но они есть от России.

Об этом он сказал журналистам после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в понедельник, 15 мая, пишет BBC.

Его спросили, справедливо ли утверждать, что Украина не может начать контрнаступление, пока не получит более современное оружие. Президент ответил, что не может делиться подробностями.

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«Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Нет секретов от наших друзей, но есть секреты от наших соседей», — сказал Зеленский.

Ранее он заявил, что украинские защитники ждут оружие от союзников, а если контрнаступление начать сейчас, то будет много потерь.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что Украина хочет полностью завершить войну до зимы.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Контрнаступление

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