В США заявили, что удовлетворены вооружением Украины накануне контрнаступления 2 июня, 23:55 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Администрация США считает, что вместе с союзниками и партнерами обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Он подчеркнул, что США покрыли потребности Украины в этом вопросе.

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«Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию сейчас. Когда они начнут (наступление — ред.), это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю „мы“, я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров», — сказал он.

Кирби объяснил, что речь идет не только о предоставлении систем ПВО, что является наиболее актуальной потребностью, но и об обеспечении бронетехникой, артиллерией, боеприпасами, а также проведением учений.

Чиновник отметил, что с каждым шагом контрнаступления и освобождения территорий Украине потребуется пополнение боеприпасов и техники.

«Боевые действия — вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также „динамически“ готовы поддерживать их в дальнейшем. Следовательно, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев», — подчеркнул Кирби.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для предстоящего контрнаступления ВСУ нужно «еще немного времени».



25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней.

Впоследствии он уточнил свое заявление, пояснив, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий, а не одно конкретное событие.