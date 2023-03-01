Срезали двери и заменили новыми. В оккупированном Северодонецке оккупанты незаконно присваивают имущество и выгоняют жителей 1 марта, 12:38 Луганская область (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

На временно оккупированной территории Луганской области полицейские документируют факт мародерства российских военных.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Луганской области в Facebook.

«В г. Северодонецк представители оккупационных властей РФ срезали двери в квартиру местной жительницы и заменили новыми. В квартире заявительницы живет мужчина, который сотрудничает с оккупационными властями. Также в квартире родственницы заявительницы была заменена дверь, замки и срезанные батареи», — говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья), которое карается штрафом от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Кроме того, в Северодонецке представители незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР незаконно завладели легковым автомобилем.

Полицейские разоблачили 16 человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Также была разоблачена женщина, которая после оккупации Старобельского района заняла должность директора одной из школ.

Принимаются меры по установлению местонахождение двух граждан, с которыми родные потеряли связь.