В Северодонецке осталось около 10 тысяч жителей, инфраструктура разрушена на 80% - ВЦА 10 марта, 17:09 Руины города Северодонецк (Фото:Denyshchenko/Twitter)

Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Луганской области Александр Стрюк сообщил, что в городе находится около 10 тысяч человек.

До войны в городе проживало более 100 тысяч человек, сообщает Интерфакс-Украина.

«По нашим подсчетам, их около 10 тысяч. Это именно коренные горожане. Если же говорить о заявлениях оккупационных властей относительно того, что в город возвращаются люди, и при этом озвучивается число 30 тысяч, то это больше похоже на фейк. Хотя из соседних городов – Рубежного, Кременной – людям предлагают переезжать в город, занимать более-менее уцелевшие жилые помещения», – заявил Стрюк.

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Он также отметил, что к началу учебного года в оккупированном городе было около тысячи школьников. Стрюк напомнил, что инфраструктура города разрушена примерно на 80%.

«Ситуация достаточно сложная: город продолжает жить в условиях ограниченной функциональности. Практически оккупационные власти смогли подать в Северодонецк электричество, хотя и не на полную мощность, частично подается вода, не работает канализация и отсутствует отопление. Единственное, что им удалось сделать — это более-менее уцелевшие дома присоединили к нескольким модульным котельным, которые завезли в город. И таким образом они обеспечили свое проживание», – заявил Стрюк.

Войска РФ захватили Северодонецк в конце июня 2022 года, в результате действий российских оккупантов город разрушен на 90%. Зиму он начал без отопления и почти без электричества.

