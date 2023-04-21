Больше систем ПВО и ракет. Глава Пентагона рассказал об итогах Рамштайна-11

21 апреля, 18:35
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Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о результатах 11-го заседания в формате Рамштайн в пятницу, 21 апреля.

Во время брифинга по итогам переговоров глава Пентагона отметил, что участники Рамштайна за несколько месяцев передали Украине более 230 танков, более 1550 единиц бронетехники и другое оборудование и боеприпасы для поддержки более чем девяти новых бронетанковых бригад.

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Он также сообщил, что через несколько недель в Германию прибудут танки M1 Abrams, на которых будут проходить обучение защитники Украины.

По словам Остина, союзники, среди которых Германия и Нидерланды, согласились поставить Украине минные тралы, транспортные средства и топливозаправщики. Многие члены Контактной группы также активизируют поставку новых систем ПВО и критически необходимых Украине снарядов для них.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Министр обороны Алексей Резников ранее говорил, что приоритет Украины сейчас — построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия ПВО Украина-США Пентагон Поддержка Украины Ллойд Остин Война России против Украины ПВО Украины Рамштайн

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