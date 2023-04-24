«Давайте уберем бумажные стены». Глава МИД Кулеба призвал министров ЕС быстрее передавать Украине оружие — назвал нужды 24 апреля, 14:42 Дмитрий Кулеба обратился к коллегам на Совете министров иностранных дел ЕС (Фото:МИД Украины)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал своих коллег в ЕС ускорить поставки оружия и артиллерийских боеприпасов Украине — от темпов и объемов «зависит безопасность Европы».

Об этом он заявил на Совете министров иностранных дел ЕС в понедельник, 24 апреля.

По словам Кулебы, у стороны, у которой есть лучшая логистика и снабжение, есть лучшие шансы на победу в войне. Он призвал обеспечить определяющее преимущество Украины над Россией на поле боя и перечислил военные нужды. Среди них:

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краткосрочные : увеличение поставок бронированной техники, танков, артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии, боеприпасов; укрепление ПВО/ПРО и ее интеграция с соседними странами ЕС;

: увеличение поставок бронированной техники, танков, артиллерийских систем, дальнобойной артиллерии, боеприпасов; укрепление ПВО/ПРО и ее интеграция с соседними странами ЕС; обучение украинских пилотов на F-16 и возможность предоставить западную боевую авиацию;

среднесрочные : увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения для военных, покрыть потребности в боеприпасах, увеличив объемы производства;

: увеличить пропускную способность логистических и ремонтных хабов, продолжить и расширить программы обучения для военных, покрыть потребности в боеприпасах, увеличив объемы производства; долгосрочные: развитие совместной политики обороны, которая будет включать Украину как неотъемлемую составляющую.

«У нас общая стратегическая цель: обеспечить мир в Европе для будущих поколений. Эта цель сейчас зависит от скорости ваших решений и их реализации. Давайте уберем все бумажные стены. Преодолеем все процедурные препятствия. Ускорим каждый процесс. Уничтожим любые задержки на пути между решением о предоставлении оружия и его прибытием на границу Украины», — подчеркнул Кулеба.

21 апреля на базе Рамштайн в Германии прошла 11-я встреча более 50 союзников Украины — заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что участники встречи договорились активизировать поставку Украине систем ПВО и снарядов для них.

