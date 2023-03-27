Зеленский посетил Никополь, который постоянно обстреливают российские оккупанты

27 марта, 21:10
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Владимир Зеленский в Никополе (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский в Никополе (Фото:Офис президента)

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил город Никополь, который постоянно обстреливают российские оккупанты.

Об этом сообщает Офис президента.

Глава государства ознакомился с ситуацией в Никопольском районе, последствиями террористических ударов врага по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона.

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Также Зеленский проинформирован о ходе восстановления поврежденных объектов гражданской инфраструктуры и усилении их защиты от возможных новых атак.

Президенту доложили, что почти пять тысяч зданий в районе подверглись разрушениям, среди них медицинские и образовательные учреждения.

27 марта президент Украины приехал на передовые позиции украинских военных в Запорожской области, вручил награды раненым защитникам в госпитале и провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов области.

Он также посетил Днепровскую ГЭС вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Днепропетровская область Никополь Владимир Зеленский Война России против Украины

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