Зеленский посетил Никополь, который постоянно обстреливают российские оккупанты
Владимир Зеленский в Никополе (Фото:Офис президента)
Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил город Никополь, который постоянно обстреливают российские оккупанты.
Об этом сообщает Офис президента.
Глава государства ознакомился с ситуацией в Никопольском районе, последствиями террористических ударов врага по Никополю, Марганцу и другим населенным пунктам региона.
Также Зеленский проинформирован о ходе восстановления поврежденных объектов гражданской инфраструктуры и усилении их защиты от возможных новых атак.
Президенту доложили, что почти пять тысяч зданий в районе подверглись разрушениям, среди них медицинские и образовательные учреждения.
27 марта президент Украины приехал на передовые позиции украинских военных в Запорожской области, вручил награды раненым защитникам в госпитале и провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов области.
Он также посетил Днепровскую ГЭС вместе с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.