Зеленский посетил передовые позиции военных в Запорожской области и вручил им награды
Владимир Зеленский в Запорожской области (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области в понедельник, 27 марта.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Зеленскому доложили об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой.
«Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными. Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим», — заявил он.
Также президент ознакомился с работой командного пункта оперативной группировки войск Запорожье и провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона.
Он вручил бойцам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и За мужество ІІІ степени. А военные подарили Зеленскому коин, который является символом военного братства. Награды также получили работники СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГПСУ и ГСЧС.
На прошлой неделе президент Украины посетил позиции защитников на Бахмутском направлении, а также Харьков и Херсонскую область.