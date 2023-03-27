Зеленский посетил передовые позиции военных в Запорожской области и вручил им награды

27 марта, 15:51
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Владимир Зеленский в Запорожской области (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский в Запорожской области (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской области в понедельник, 27 марта.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленскому доложили об оперативной ситуации на соответствующих участках фронта, обеспечении боеприпасами и техникой.

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«Имею честь сегодня быть здесь, рядом с нашими военными. Благодарю каждого нашего воина за защиту Украины, нашего суверенитета, наших городов, наших детей. Мы обязательно победим», — заявил он.

Офис президента
Фото: Офис президента

Также президент ознакомился с работой командного пункта оперативной группировки войск Запорожье и провел совещание с военным командованием и руководителями правоохранительных органов региона.

Он вручил бойцам государственные награды: ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени и За мужество ІІІ степени. А военные подарили Зеленскому коин, который является символом военного братства. Награды также получили работники СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГПСУ и ГСЧС.

Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента

На прошлой неделе президент Украины посетил позиции защитников на Бахмутском направлении, а также Харьков и Херсонскую область.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Запорожская область Владимир Зеленский

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