Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетили Днепровскую ГЭС
Рафаэль Гросси и Владимир Зеленский (Фото:Rafael MarianoGrossi/Facebook)
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Запорожской области в понедельник, 27 декабря. Они посетили Днепровскую ГЭС.
Об этом Гросси сообщил в Twitter.
«Днепровская гидроэлектростанция является важной частью системы, обеспечивающей ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции. Владимир Зеленский показал мне недавние повреждения, которые получила дамба», — написал он.
Также они обсудили защиту оккупированной Россией Запорожской АЭС и ее персонала. Гросси заверил о «полной поддержки МАГАТЭ ядерных объектов Украины».
Россияне повредили Днепровскую ГЭС в конце декабря во время очередного массированного обстрела Украины. Также известно о повреждении Каховской ГЭС, в результате чего обмелело водохранилище.
Ранее Гросси анонсировал свой визит на Запорожскую АЭС. МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг нее. По словам Гросси, агентство ищет «поведенческое», а не «территориальное» решение, предусматривающее обязательство не атаковать станцию и не использовать ее для атак.
Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, поэтому нужно искать другие механизмы.