Зеленский вместе с гендиректором МАГАТЭ посетили Днепровскую ГЭС 27 марта, 16:26 Рафаэль Гросси и Владимир Зеленский (Фото:Rafael MarianoGrossi/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Запорожской области в понедельник, 27 декабря. Они посетили Днепровскую ГЭС.

Об этом Гросси сообщил в Twitter.

«Днепровская гидроэлектростанция является важной частью системы, обеспечивающей ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции. Владимир Зеленский показал мне недавние повреждения, которые получила дамба», — написал он.

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Также они обсудили защиту оккупированной Россией Запорожской АЭС и ее персонала. Гросси заверил о «полной поддержки МАГАТЭ ядерных объектов Украины».

Россияне повредили Днепровскую ГЭС в конце декабря во время очередного массированного обстрела Украины. Также известно о повреждении Каховской ГЭС, в результате чего обмелело водохранилище.



Ранее Гросси анонсировал свой визит на Запорожскую АЭС. МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг нее. По словам Гросси, агентство ищет «поведенческое», а не «территориальное» решение, предусматривающее обязательство не атаковать станцию и не использовать ее для атак.



Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что международные организации пока не могут разрешить ситуацию с Запорожской АЭС, поэтому нужно искать другие механизмы.

