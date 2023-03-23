Зеленский приехал в Херсонскую область. Провел совещание и наградил военных 23 марта, 13:57 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область в четверг, 23 марта. Там он посетил энергетический объект, провел совещание и наградил военных.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Зеленский посетил село Посад-Покровское, где россияне повредили много домов и социальную инфраструктуру. Сейчас туда постепенно возвращаются люди, восстанавливают электро- и водоснабжение.

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«Пытаемся отстроить к зиме. Наша приоритетная задача — электричество. Питьевую воду будут давать по графику. Сейчас начнут работать над планом. Думаю, что все будет хорошо», — сказал президент жителям.

Фото: Офис президента

Также он посетил один из энергетических объектов области и ознакомился с тем, как противодействуют российским обстрелам Херсона и других населенных пунктов.

Зеленский провел координационное совещание и заслушал доклад военного командования по оперативной обстановке в зоне ответственности. На встрече обсудили восстановление поврежденной инфраструктуры в регионе и состояние разминирования деоккупированных территорий.

Президент вручил государственные награды защитникам Херсонской области. Отметил их орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, За мужество ІІІ степени и медалями За военную службу Украины.

Фото: Офис президента

Владимир Зеленский 22 марта посетил позиции защитников Украины на Бахмутском направлении и Харьков. Он наградил военнослужащих и передал мэру Харькова награду Город-герой Украины.

