Зеленский приехал в Херсонскую область. Провел совещание и наградил военных
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область в четверг, 23 марта. Там он посетил энергетический объект, провел совещание и наградил военных.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Зеленский посетил село Посад-Покровское, где россияне повредили много домов и социальную инфраструктуру. Сейчас туда постепенно возвращаются люди, восстанавливают электро- и водоснабжение.
«Пытаемся отстроить к зиме. Наша приоритетная задача — электричество. Питьевую воду будут давать по графику. Сейчас начнут работать над планом. Думаю, что все будет хорошо», — сказал президент жителям.
Также он посетил один из энергетических объектов области и ознакомился с тем, как противодействуют российским обстрелам Херсона и других населенных пунктов.
Зеленский провел координационное совещание и заслушал доклад военного командования по оперативной обстановке в зоне ответственности. На встрече обсудили восстановление поврежденной инфраструктуры в регионе и состояние разминирования деоккупированных территорий.
Президент вручил государственные награды защитникам Херсонской области. Отметил их орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, За мужество ІІІ степени и медалями За военную службу Украины.
Владимир Зеленский 22 марта посетил позиции защитников Украины на Бахмутском направлении и Харьков. Он наградил военнослужащих и передал мэру Харькова награду Город-герой Украины.