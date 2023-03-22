Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении — фото, видео 22 марта, 13:04 Зеленский с защитниками Украины на Бахмутском направлении 22 марта 2023 года (Фото:Пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства в среду, 22 марта.

Зеленский заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на участке фронта. Президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.

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«Имею честь сегодня быть здесь, на востоке нашего государства, на Донбассе, и наградить наших героев, поблагодарить вас, пожать руку. Поблагодарить за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины», — сказал Зеленский.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших защитников.

Президент вручил военнослужащим государственные награды.

Орден Золотая Звезда от главы государства получил артиллерист, капитан Илья Вергун, которому присвоено звание Героя Украины. С 24 февраля 2022 года он принимает участие в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Непосредственно руководил противотанковыми расчетами при освобождении города Тростянца Сумской области, участвовал в сдерживании противника на Изюмском направлении.

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Подразделения под его руководством и при личном участии Ильи Вергуна уничтожили большое количество вражеской техники.

Во время рабочей поездки в Донецкую область Зеленский также посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые украинские военные, в том числе защитники Бахмута.

Президент пообщался с военными и вручил государственные награды. Защитники награждены орденами За мужество III степени и медалями За военную службу Украины.

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».



Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.