Зеленский после визита на Донбасс посетил Харьков

22 марта, 19:04
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Президент Владимир Зеленский в Харьковской области 22 марта 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в Харьковской области 22 марта 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 22 марта, посетил Харьков.

Глава государства сообщил в Telegram, что встретился с мэром города Игорем Тереховым и передал ему награду Город-герой Украины — за массовый героизм и стойкость граждан в защите Харькова во время отражения вооруженной агрессии России.

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«Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — сказал Зеленский.

Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента

Президент провел совещание о ситуации в Харьковской области, которое касалось восстановления деоккупированных территорий, фортификационных работ, восстановления инфраструктуры и помощи пострадавшим.

Военное командование доложило о ситуации в зоне ответственности оперативной стратегической группировки войск Харьков. Также Зеленский обсудил с представителями энергетической сферы электроснабжение населенных пунктов Харьковской области.

Президент наградил защитников Украины, которые обороняли Харьковскую область от российских оккупантов.

Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1326581774856683

Ранее 22 марта Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Харьков Владимир Зеленский Игорь Терехов Война России против Украины

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