Зеленский после визита на Донбасс посетил Харьков
Президент Владимир Зеленский в Харьковской области 22 марта 2023 года (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский в среду, 22 марта, посетил Харьков.
Глава государства сообщил в Telegram, что встретился с мэром города Игорем Тереховым и передал ему награду Город-герой Украины — за массовый героизм и стойкость граждан в защите Харькова во время отражения вооруженной агрессии России.
«Благодаря жителям этого прекрасного города он защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства», — сказал Зеленский.
Президент провел совещание о ситуации в Харьковской области, которое касалось восстановления деоккупированных территорий, фортификационных работ, восстановления инфраструктуры и помощи пострадавшим.
Военное командование доложило о ситуации в зоне ответственности оперативной стратегической группировки войск Харьков. Также Зеленский обсудил с представителями энергетической сферы электроснабжение населенных пунктов Харьковской области.
Президент наградил защитников Украины, которые обороняли Харьковскую область от российских оккупантов.
Ранее 22 марта Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении.
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