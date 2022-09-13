«Правительство в экзиле». Первое предложение выехать на Запад Зеленский получил еще до войны, 19 февраля — замглавы ОП Андрей Сибига 13 сентября, 14:47 Владимир Зеленский выступает 19 февраля на конференции в Мюнхене, в ходе которой ему впервые предложили покинуть Украину (Фото:ПСОПУ)

Западные партнеры предлагали президенту Украины создать «правительство в экзиле» еще во время Мюнхенской конференции безопасности

Западные партнеры впервые предложили президенту Владимиру Зеленскому создать «правительство в экзиле» еще во время проходившей 19 февраля 2022-го Мюнхенской конференции безопасности. Об этом НВ во время 17-й ежегодной встречи YES рассказал Андрей Сибига, заместитель главы Офиса президента (ОП), который отвечает на Банковой за международное направление.

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«Тогда президенту предложили остаться, на что он ответил: Я завтракаю в Киеве [до вылета в Мюнхен] и ужинаю в Киеве [вернувшись в Киев в тот же день]», — вспомнил замглавы ОП. «Это исторический факт», — добавил он.

Подобное предложение стало следствием того, что на Западе поначалу мало кто верил в способность Украины выстоять в войне с РФ. Но украинцы доказали миру, что способны защищаться и противостоять могущественному агрессору и заручились поддержкой международных партнеров, оказывающих военную помощь.

Сейчас повестка дня Украины направлена на дальнейшее привлечение военно-оборонной поддержки, рассказал Сибига. И через полгода войны страна четко понимает, какое именно вооружение ей необходимо. Прежде всего, это системы противовоздушной обороны. (ПВО). «Закрыв небо и создав целостную систему ПВО, это тот фактор, который сделает нас более устойчивыми», — уверен заместитель председателя ОП. Также, по его словам, ВСУ необходимы современные западные танки, которых до сих пор Украина еще ни разу не получала. «Это оружие крайне необходимо для достижения поставленных нами целей перед зимой», — подчеркнул Сибига.

Замглавы ОП уточнил, что 90 дней зимнего периода будут сложными, Украине нужно сохранить единство и устойчивость не только государства, но и мира. «Я считаю, что дилеммы между вопросом цены и ценностями не должно быть в принципе», — резюмировал Сибига.

9−10 сентября в Киеве тайно состоялась 17-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии ( YES). Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из более чем 20 стран мира приняли участие в конференции, организованной в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

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