Восстановление питания оккупированной ЗАЭС должно начаться в ближайшее время (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ремонт линий электропередач, питавших временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию , должен начаться в скором времени, заявили в МАГАТЭ.

В пресс-службе МАГАТЭ напомнили, что Запорожская область находится в зоне боевых действий, а ЗАЭС — временно оккупирована россиянами.

«Мы должны быть очень осторожны в своем подходе к этому сложному и деликатному вопросу. Ремонт линий электропередач необходим по обе стороны линии фронта, в местах в нескольких километрах от самого объекта. В соответствии с технической и беспристрастной миссией МАГАТЭ, я продолжаю консультации с Российской Федерацией и Украиной, чтобы эта работа могла продолжиться в течение следующих нескольких дней. Они оба говорят мне, что также хотят, чтобы ремонт продолжился. Текущая ситуация, когда станция уже неделями зависит от аварийных дизельных генераторов, является неустойчивой», — отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Реклама

На сегодняшний день ЗАЭС питается от семи аварийных дизельных генераторов. Системы безопасности ЗАЭС продолжают работать на всех реакторах и бассейнах выдержки отработанного топлива.

Инфографика: NV

Также команда МАГАТЭ продолжает сообщать о военной активности на разных расстояниях от оккупированного ядерного объекта.

14 октября Associated Press со ссылкой на неназваного украинского дипломата сообщило, что МАГАТЭ предлагает план, как восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции. Восстановить питание могут в два этапа.

На первом этапе агентство предлагает установить «буферную зону» радиусом 1,5 км, чтобы провести ремонт главной линии питания — Днепровской (750 кВ). Второй этап предусматривает создание еще одной временной зоны безопасности для восстановления резервной линии Ферросплавная-1 (330 кВ), которая расположена уже на подконтрольной Украине территории.

12 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Россия намеренно разорвала соединение ЗАЭС с украинской энергосистемой, чтобы принудительно протестировать подключение станции к своей сети — такого в истории атомной энергетики не было никогда.

23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

Инфографика: NV

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции возникла аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция семь дней отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», поскольку генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

1 октября в Минэнерго сообщили, что, по данным МАГАТЭ, текущих запасов топлива для работы дизель-генераторов хватит на 10 дней.

9 октября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что начат процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.