Ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но стабилизируется — глава МАГАТЭ 15 июня, 20:10 Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Ситуация на Запорожской атомной электростанции серьезная после разрушения Каховской ГЭС. Однако она находится в процессе стабилизации.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Le Figaro.

«С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальны. В то же время принимаются меры по стабилизации ситуации», — заявил он, не уточнив, что это за меры.

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В то же время Гросси заявил, что на Запорожской АЭС достаточно воды.

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«Я смог увидеть пруд-охладитель, ирригационные ворота, каналы, которые составляют основную систему охлаждения станции. Для меня было очень важно иметь возможность дать собственную оценку ситуации вместе с моими экспертами», — сказал он.

Одной из целей визита Гросси на ЗАЭС было определить, не подвергся ли объект опасности из-за разрушения Каховской ГЭС, вода из которой использовалась для охлаждения шести реакторов.

12 июня Гросси отправился в Украину с рабочим визитом. Он сообщил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и представит программу помощи после «катастрофического затопления дамбы» Каховской ГЭС.



14 июня сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности.