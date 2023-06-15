Ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но стабилизируется — глава МАГАТЭ

15 июня, 20:10
Поделиться:
Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Ситуация на Запорожской атомной электростанции серьезная после разрушения Каховской ГЭС. Однако она находится в процессе стабилизации.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Le Figaro.

«С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть, и они реальны. В то же время принимаются меры по стабилизации ситуации», — заявил он, не уточнив, что это за меры.

Видео дня

В то же время Гросси заявил, что на Запорожской АЭС достаточно воды.

Читайте также:
Ольга Кошарная
Ольга Кошарная
Как повлияет на ЗАЭС подрыв дамбы Каховской ГЭС

«Я смог увидеть пруд-охладитель, ирригационные ворота, каналы, которые составляют основную систему охлаждения станции. Для меня было очень важно иметь возможность дать собственную оценку ситуации вместе с моими экспертами», — сказал он.

Одной из целей визита Гросси на ЗАЭС было определить, не подвергся ли объект опасности из-за разрушения Каховской ГЭС, вода из которой использовалась для охлаждения шести реакторов.

12 июня Гросси отправился в Украину с рабочим визитом. Он сообщил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским и представит программу помощи после «катастрофического затопления дамбы» Каховской ГЭС.

14 июня сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС из соображений безопасности.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Запорожская АЭС Война России против Украины Рафаэль Гросси

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X