Россия закрыла доступ Украине к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС

14 июня, 16:12
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Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты остановили автоматическую передачу Украине данных об уровне радиации на Запорожской АЭС с датчиков.

Об этом сообщил и.о. главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Олег Кориков во время брифинга в среду, 14 июня.

«Две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных с датчиков радиационного мониторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС. Это неприемлемо и является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности», — рассказал Кориков.

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По его словам, теперь специалисты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на территории станции, вынуждены фотографировать или записывать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ.

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Он отметил, что позже в штаб-квартире эти данные вводят в соответствующую систему, к которой имеют доступ все страны-члены МАГАТЭ, в том числе Украина.

Кориков подчеркнул, что оккупанты такими действиями продолжают разрушать принципы безопасности на станции. Исправить ситуацию можно только в случае демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.

14 июня агентство Reuters сообщило, что гендиректор МАГАТЭ и глава ООН по вопросам ядерной безопасности Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Радиация Запорожская АЭС ЗАЭС Война России против Украины

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