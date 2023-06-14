Россия закрыла доступ Украине к информации об уровне радиации на Запорожской АЭС
Запорожская АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)
Российские оккупанты остановили автоматическую передачу Украине данных об уровне радиации на Запорожской АЭС с датчиков.
Об этом сообщил и.о. главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Олег Кориков во время брифинга в среду, 14 июня.
«Две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных с датчиков радиационного мониторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС. Это неприемлемо и является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности», — рассказал Кориков.
По его словам, теперь специалисты Международного агентства по атомной энергии, которые находятся на территории станции, вынуждены фотографировать или записывать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ.
Он отметил, что позже в штаб-квартире эти данные вводят в соответствующую систему, к которой имеют доступ все страны-члены МАГАТЭ, в том числе Украина.
Кориков подчеркнул, что оккупанты такими действиями продолжают разрушать принципы безопасности на станции. Исправить ситуацию можно только в случае демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.
14 июня агентство Reuters сообщило, что гендиректор МАГАТЭ и глава ООН по вопросам ядерной безопасности Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС.