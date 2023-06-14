Ждет, когда сможет безопасно доехать. Гендиректор МАГАТЭ откладывает визит на ЗАЭС — Reuters 14 июня, 14:39 Рафаэль Гросси (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Гендиректор МАГАТЭ и глава ООН по вопросам ядерной безопасности Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС, пока «не станет безопаснее», сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Гросси должен был посетить ЗАЭС в среду, 14 июня, но собеседник Reuters сообщил, что визит будет отложен на «несколько часов».

«Он ждет, чтобы иметь возможность безопасно доехать», — сказал высокопоставленный украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

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В росСМИ процитировали назначенного Россией «чиновника» на оккупированной ЗАЭС, который сообщил, что Гросси посетит станцию в четверг, 15 июня.

В понедельник, 12 июня, Гросси отправился в Украину с рабочим визитом чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после «катастрофического затопления дамбы» Каховской ГЭС.

Он также планировал оценить ситуацию на ЗАЭС и провести ротацию миссии агентства на станции «с усиленной командой».