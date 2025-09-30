«Раньше такого не было». Зеленский заявил, что на ЗАЭС седьмой день аварийная ситуация, один из дизель-генераторов вышел из строя

На ЗАЭС седьмой день аварийная ситуация (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции уже седьмой день аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания и электросети.

«Уже седьмой день — и раньше, кстати, не было такого — аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая», — заявил президент в вечернем обращении.

По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», ведь генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

«И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. Именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что провел совещание с военными и с Минэнерго. Он поручил правительству — Министерству энергетики Украины вместе с Министерством иностранных дел — привлечь внимание мира «максимально к этой ситуации».

«Это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал», — сказал украинский лидер.

23 сентября Министерство энергетики сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

На 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

Глава МИД Украины 27 сентября Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, чтобы оправдать кражу.