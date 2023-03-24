Залужный показал, как ВСУ год назад нанесли удары по российским кораблям в Бердянске — видео 24 марта, 12:16 В результате украинского удара был уничтожен один из флагманов флота РФ — большой десантный корабль Саратов (Фото:ВМС ВС Украины)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал видео украинского удара по российским кораблям в морском порту временно оккупированного Бердянска год назад.

Ролик Залужный опубликовал у себя в Telegram.

Он напомнил, что тогда в результате действий ВСУ большие десантные корабли Орск, Цезарь Кунников и Новочеркасск получили повреждения. Корабль Саратов был уничтожен.

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«Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет иметь покоя: ни на суше, ни на воде», — подчеркнул Залужный.

Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году предали присягу и перешли на сторону оккупантов, сообщили в ВМС ВСУ.

