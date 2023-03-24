Залужный показал, как ВСУ год назад нанесли удары по российским кораблям в Бердянске — видео

24 марта, 12:16
Поделиться:
В результате украинского удара был уничтожен один из флагманов флота РФ — большой десантный корабль Саратов (Фото:ВМС ВС Украины)

В результате украинского удара был уничтожен один из флагманов флота РФ — большой десантный корабль Саратов (Фото:ВМС ВС Украины)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал видео украинского удара по российским кораблям в морском порту временно оккупированного Бердянска год назад.

Ролик Залужный опубликовал у себя в Telegram.

Он напомнил, что тогда в результате действий ВСУ большие десантные корабли Орск, Цезарь Кунников и Новочеркасск получили повреждения. Корабль Саратов был уничтожен.

Видео дня

«Миф о неуязвимости российского флота разрушен меткими ударами ВСУ. Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не будет иметь покоя: ни на суше, ни на воде», — подчеркнул Залужный.

Командиры поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году предали присягу и перешли на сторону оккупантов, сообщили в ВМС ВСУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Запорожская область Бердянск Военные корабли Валерий Залужный Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X