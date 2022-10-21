СБУ задержала коллаборанта, помогавшего ВС РФ убегать лесами во время контрнаступления ВСУ 21 октября, 10:13 Злоумышленник также сдавал оккупантам участников движения сопротивления (Фото:СБУ)

В Донецкой области разоблачили прокремлевского коллаборанта, который помогал российским захватчикам убегать лесными тропами во время контрнаступления ВСУ.

Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Кроме того, во время временно оккупации Лиманской общины злоумышленник передавал российским войскам сведения о местонахождение участников местного движения сопротивления, а также показывал им дома местных фермеров, покинувших захваченные РФ территории.

Видео дня

«Такие домовладения захватчики сначала разграбляли, а затем расселяли в них личный состав и маскировали во дворах военную технику», — рассказали в СБУ.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться от правоохранительных органов, однако в итоге был задержан и взят под стражу.

Согласно ч. 7 ст. 111−1 (оказание незаконным вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, пособнику оккупантов грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.