Коллаборант из Бучи пытался «замаскироваться», вступив в добровольческий батальон 19 октября, 10:24 Злоумышленник помогал РФ бороться с украинским сопротивлением (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили жителя Бучи Киевской области, сотрудничавшего с войсками РФ во время временно оккупации города.

Об этом в среду, 19 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

В частности, коллаборант помогал российским захватчикам выявлять участников сопротивления для их физического устранения.

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«Он по собственной инициативе предложил свою помощь РФ, после чего ему выдали оружие, военную форму российского образца и инструкции по дальнейшим действиям против украинских защитников. Установлено, что находясь на вражеском БТРе совместно с рашистами, он ворвался в дом своего знакомого, где проводил незаконный обыск и пытался обнаружить бойцов ТрО», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По его словам, в случае захвата региона, коллаборант планировал войти в состав оккупационной администрации.

Когда же Буча была освобождена от российских военных, злоумышленник попытался «замаскировать» свои преступления, вступив в один из добровольческих батальонов, однако был в итоге разоблачен.