Гауляйтеры пытаются бежать из Херсонской области, прикрываясь мирным населением — ОК Юг

19 октября, 16:49
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Российские оккупанты собираются депортировать жителей захваченных территорий в Херсонской области (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Российские оккупанты собираются депортировать жителей захваченных территорий в Херсонской области (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины в среду, 19 октября.

В эфире телемарафона Гуменюк сообщила, что защитники Украины продолжают активные действия и закрепляются на освобожденных территориях, есть планы по продвижению, но эта информация секретная. Российские оккупанты продолжают обстрелы на больших расстояниях и авиаудары. По словам Гуменюк, в освобожденных населенных пунктах разрушено от 40 до 80% зданий, большие участки территории заминированы.

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Также спикер прокомментировала заявления коллаборантов в Херсонской области об «эвакуации» жителей на левый берег Днепра: «Гауляйтеры пытаются спасти свои жизни и избежать встречи с Силами обороны… Они пытаются прикрываться местным населением как живым щитом — абсолютно установленная практика оккупационной власти, которую они использовали и на севере, и на востоке».

Гуменюк отметила, что оккупанты разослали по всем школам сообщения о том, что в первую очередь нужно «эвакуировать» детей, чтобы потом за ними уехали родители. Она подчеркнула, что Россия пытается провести депортацию населения, чтобы затем «насильнически осчастливить своим русским миром».

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Спикер также напомнила, что ВСУ не уничтожают объекты инфраструктуры и не наносят удары по зданиям с гражданскими, а огневой контроль защитников Украины работает только по позициям оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/W8GotzvNXJc

Накануне марионетка Кремля и коллаборант Владимир Сальдо объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской области собираются вывозить на левый берег Днепра. Также кремлевские гауляйтеры объявили, что на семь дней запретили въезд в регион для гражданских.

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Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал игнорировать призывы и требования оккупантов и подчеркнул, что они хотят использовать людей в качестве «живого щита».

https://www.youtube.com/embed/Z6PZrtpiGlQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Наступление Наталья Гуменюк Коллаборант Контрнаступление Временно оккупированные территории

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